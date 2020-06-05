РИАМО - 5 июн. В пятницу в подмосковной Коломне закрыли Митяевский мост из-за высокого уровня воды в Москве-реке, его откроют после того, как уровень воды опустится до безопасной отметки, сообщается на сайте администрации Коломенского городского округа Московской области.

Автомобилистам рекомендуют выбирать маршруты объезда данного участка дороги.

«Дополнительный контроль за развитием ситуации осуществляют специалисты центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Коломенского городского округа», – говорится в сообщении.

Ранее движение закрыли по Бобреневскому наплавному пешеходному мосту в Коломне. Как отмечают эксперты, существенный рост уровня воды был вызван обильными дождями, которые идут ежедневно в регионе с начала недели.