РИАМО - 5 июн. Одиннадцатая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в столице в субботу, 6 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В работах примут участие порядка 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. Они обработают свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей. Также будет задействовано более 4,5 тысяч единиц техники и порядка 10 тысяч различных распылителей.

«Будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», — сказал Бирюков.

Особое внимание уделят проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, ТПУ и остановок общественного транспорта.

Заммэра подчеркнул, что все сотрудники строго соблюдают правила санитарной безопасности — они используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

«При проведении мероприятия применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они безопасны для людей и животных», — резюмировал Бирюков, добавив, что дезинфекцию будут проводить столько раз, сколько потребуется.

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