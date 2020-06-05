РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 июн. Щелковские полицейские задержали местную жительницу, которая подозревается в присвоении денежных средств в размере более 100 тысяч рублей путем мошенничества, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местного жителя о хищении денежных средств. Заявитель обратился в одно из туристических агентств в Щелкове для приобретения путевки. Оформив ее у генерального директора агентства, заявитель передал более 100 тысяч рублей в счет оплаты путевки. Однако исполнитель не выполнила свои обязательства и денежные средства не вернула.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции установлена и задержана местная жительница 42 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.