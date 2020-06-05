РИАМО - 5 июн. В Москве снова появились пробки, число машин на дорогах выросло на 6% по сравнению с прошлой неделей и достигло 2,65 миллиона в сутки, передает ТАСС.

По данным ГКУ «Центр организации дорожного движения», увеличение числа машин на дорогах мегаполиса еще на 470 тысяч приведет к восьмибалльным пробкам.

«Количество автомобилей на дорогах Москвы ежедневно растет, вчера по городу в течение дня передвигалось 2,65 миллиона авто - это всего на 15% меньше (470 тысяч - ред.), чем в аналогичный день год назад», - говорится в сообщении.

Как отмечают в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в столицу уже возвращаются пятничные пробки. Заторы ожидаются после 15:00.