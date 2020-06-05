РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июн. Дворец культуры «Яуза» городского округа Мытищи проведет 7 июня онлайн-лекторий на тему традиций празднования Святой Троицы, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.



«7 июня в 12:00 в прямом эфире Instagram-аккаунта МДК «Яуза» Ксения Галискарова расскажет о традиции празднования Дня Святой Троицы. Вы узнаете об обрядах и обычаях этого дня, услышите настоящие Троицкие песни», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы посетить онлайн-лекторий, необходимо подключиться 7 июня к прямой трансляции в Instagram-аккаунте МДК «Яуза».