РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июн. С началом лета коммунальные службы Королева развернули подготовку к осенне-зимнему периоду по всем направлениям – в жилищном фонде, на котельных и тепловых пунктах, тепловых сетях, водозаборных узлах, сетях водоснабжения и водоотведения, говорится в сообщении Координационного совета городского округа.

«В котельных и ЦТП проводятся работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и дымоотводящих устройств, систем электро- и газоснабжения; выполняется ревизия технологических трубопроводов и запорной арматуры; диагностирование котлового и теплообменного оборудования; проводятся гидравлические испытания тепловых сетей», – говорится в сообщении.

На объектах водоснабжения и водоотведения выполняются работы по ремонту и техническому обслуживанию технологического и электротехнического оборудования, промывке, чистке и дезинфекции резервуаров чистой воды, санитарной промывке трубопроводов. Также проводятся работы по капитальному ремонту и замене ветхих сетей тепло- и водоснабжения.

На жилом фонде проводятся санитарно-технические работы, в том числе промывка и опрессовка внутридомовых инженерных коммуникаций системы отопления, ремонт фасадов, кровель и мест общего пользования, восстановление теплового контура, проверка и ремонт подвальных и чердачных помещений, дымоходов и вентиляционных каналов, систем газоснабжения, электромонтажные работы.

«На 170 объектах социальной инфраструктуры, а это 104 объекта образования, 13 спортивных, 16 культурных и 37 объектов здравоохранения, проводят ревизию и замену запорной арматуры, замену аварийных участков трубопроводов, промывку тепловых сетей и гидравлические испытания», – отмечается в материале.

Заместитель главы администрации горокруга Королев Владимир Шабалдас рассказал, как оценить качество подготовки к отопительному сезону.

«Каждый объект должен получить паспорт готовности к работе в отопительный период. Документ выдается территориальным отделением Ростехнадзора. Для того, чтобы получить паспорт, необходимо предоставить акт готовности объекта к работе в отопительный период, который оформляется представителем теплоснабжающей организации после специальной проверки», – подчеркнул Шабалдас.

Все работы по подготовке объектов к отопительному зимнему периоду планируют завершить до 15 сентября.