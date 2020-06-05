РИАМО - 5 июн. Сотрудники следственного отдела по Воскресенску завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью своего знакомого и его сожительницы, собранные следствием доказательства легли в основу обвинения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следствием установлено, что в мае 2019 года обвиняемый совместно со своим знакомым и его сожительницей находился в одной из квартир, расположенных в городском округе Воскресенск. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, на почве которого обвиняемый нанес своему знакомому множество ударов ножом в область живота и спины», – говорится в сообщении.

В целях сокрытия совершенного преступления, злоумышленник решил убить сожительницу своего знакомого, для чего взял отвертку и нанес спящей женщине не менее 39 ударов.

Следователь и криминалисты осуществили большую работу, а именно: провели осмотр места происшествия и проверили показания на месте трагедии, допросили свидетелей, осмотрели вещи и предметы, признанные вещественными доказательствами, провели обыск по месту жительства обвиняемого.

В рамках дела назначены и проведены несколько экспертиз, среди которых были комплексная психолого-психиатрическая, судебно-медицинские, две молекулярно-генетические, экспертиза холодного оружия и две дополнительные судебно-медицинские экспертизы.

Собранная следствием доказательная база и заключения экспертов легли в основу обвинения.

Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.