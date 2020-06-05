РИАМО - 5 июн. В Московской области в пятницу принято первое заявление на участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля, жители, которые в дни голосования будут находиться не по месту прописки, могут воспользоваться проектом «Мобильный избиратель», сообщается в Instagram-аккаунте Мособлизбиркома.

«В Московской области принято первое заявление на участие в Общероссийском голосовании 1 июля. С 5 июня начался прием заявлений для голосования по месту нахождения через Единый портал государственных услуг, МФЦ и территориальные комиссии», - говорится в сообщении.

Первое заявление было подано в Талдомском городском округе.

На сегодняшний день в Подмосковье открыто 79 пунктов приема заявлений в ТИК, а также 124 офиса МФЦ. После снятия ограничительных мер для подачи заявления граждан будут готовы принять 364 офиса многофункциональных центров.

Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию страны назначено на 1 июля. Этот день будет нерабочим.