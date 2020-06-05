РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июн. Мытищинский историко-художественный музей принял участие во Всероссийской акции «Окна России», стартовавшей в пятницу, сообщается в Instagram-аккаунте музея.

Акция посвящена Дню России и проводится по 12 июня, ее участникам предлагается украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными стране, своей малой Родине, семье, с помощью красок, наклеек, трафаретов.

«Через оконное стекло можно увидеть предметы, олицетворяющие культуру и традиции нашего города и России в целом. Здесь и артефакты средневековья - чаши, посуда, изразцы; коллекция чайниц, фарфоровые чашки, олицетворяющие чаепитие, которым прославился наш город; предметы роскоши - расписная ваза XIX века, резная костяная шкатулка; старинные книги, архивные документы; предметы крестьянского быта - берестяные лапти, прялка. Через эти предметы мы познаем историю своего края, своей страны и делаем ее достоянием всего народа», - говорится в сообщении.

Используя для оформления окон странички календарей, рассказывающих об истории Мытищ, музей объяснился в любви родному городу - малой части необъятной России. Мытищинский историко-художественный музей приглашает всех к участию в акции.