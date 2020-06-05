РИАМО - 5 июн. В Зеленоградском округе Москвы на территории «Хлебозавода №28» построят новый производственный корпус, принять участие в обсуждении проекта можно на сайте «Активный гражданин» до 14 июня, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Новое здание собираются построить по адресу: проспект Генерала Алексеева, дом 44.

«Согласно представленному проекту на территории «Хлебозавода №28», расположенного в Зеленограде, на территории площадью 0,35 гектара планируется размещение нового производственного корпуса по изготовлению хлебобулочных изделий. Москва дает стимул для развития уже существующим предприятиям: создаются новые рабочие места, повышается качество и ассортимент продукции. Реализация проекта позволит создать не только новые рабочие места, но и увеличить объем привлекаемых инвестиций и налоговые отчисления в городской бюджет», – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



Посетители сайта «Активный гражданин» могут получить онлайн-консультацию и внести пожелания по строительству корпуса хлебозавода. Участникам сперва нужно пройти регистрацию на сайте mos.ru. Авторы проекта рассмотрят все предложения граждан.