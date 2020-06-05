РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 июн. Уличное освещение восстановили на Усадебной улице в микрорайоне Салтыковка Балашихи после жалобы местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Салтыковка пожаловался на портале на то, что на 1-ом участке Усадебной улицы четвертый день отсутствует освещение. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на указанной автомобильной дороге и сообщает, что работы выполнены», – сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.