РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. На Троицкой улице в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха из-за сильного ливня возникло подтопление, местная жительница обратилась с просьбой устранить проблему, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Павлино написала на портал жалобу о подтоплении территории на проезжей части на углу улицы Троицкой у дома №1 (около конечной остановки автобусов).

«Сообщению о проблеме назначена подкатегория «Подтопление автомобильных дорог». Жалоба направлена на рассмотрение в администрацию муниципалитета. В течение восьми рабочих дней специалисты проведут проверку с определением видов и сроков работ и сообщат о ее результатах», - говорится в сообщении.

Четвертого июня в Подмосковье прошел сильный ливень.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.