РИАМО – 5 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила закупок средств индивидуальной защиты для добровольцев, сообщает Газета.ru.

Кроме того, маски и перчатки будут выдавать социально ориентированные некоммерческие организации, борющиеся с распространением коронавируса.

«Средства будут выделены на закупку, хранение и доставку респираторов, защитных костюмов, одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств, защитных очков и лицевых экранов», - говорится в сообщении.

Их будут распределять на основании заявок Ассоциации волонтерских центров. Этим будет заниматься единый оператор, назначенный правительством.

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5 ИЮНЯ

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