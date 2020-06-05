РИАМО - 5 июн. Сотрудники Московского авиационного центра за май совершили 30 вылетов по вызову для оказания медицинской помощи, за этот период времени было спасено 13 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МАЦ.



«В мае пилоты и спасатели Московского авиационного центра 30 раз прибывали по вызову для оказания помощи пострадавшим, в результате чего спасли 13 человек», - сказал собеседник агентства.



Кроме того, за прошлый месяц сотрудники аварийно-спасательного подразделения Московского авиацентра 20 раз выезжали на специальном автомобиле, оказав при этом помощь четырем пострадавшим.



Также экипажи пожарных и санитарных вертолетов Московского авиацентра в течение всего мая ежедневно проводили разведку пожароопасной обстановки территории столицы и прилегающей области, за это время совершено 69 облетов и обнаружено три очага возгорания.