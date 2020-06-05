РИАМО - 5 июн. За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 515 человек, всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье подтвердили 762 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе было выявлено 42 720 случаев Covid-19.

В общественных местах региона обязательно носить маски. Малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам маски раздадут бесплатно, всего планируется раздать порядка 2 миллионов индивидуальных средств защиты. Кроме того, продолжается выдача масок на постах ГИБДД и в городских округах.

С начала апреля объем производства масок в Московской области вырос с 600 тысяч штук в сутки до 3,3 миллиона штук.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806