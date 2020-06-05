РИАМО - 5 июн. За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией, за весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области зафиксировали 762 новых случая инфицирования Covid-19.

«Всего в Московской области зафиксировано 42 720 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 539 заболевших», - говорится в сообщении.

В Подмосковье отменили цифровые пропуска для передвижения на транспорте, но всем жителям обязательно нужно носить маски в общественных местах для борьбы с распространением Covid-19. Также желательно надевать перчатки.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806