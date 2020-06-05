РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. Из-за ливня возникло сильное подтопление дороги на Молодежной улице в микрорайоне Заря Балашихи, местная жительница обратилась с просьбой ликвидировать подтопление, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Заря написала на портал жалобу об очередном подтоплении территории у домов №№19 и 20 на Молодежной улице после ливня.

«Сообщению о проблеме назначена подкатегория «Подтопление автомобильных дорог». Жалоба направлена на рассмотрение в администрацию муниципалитета. В течение восьми рабочих дней специалисты проведут проверку и необходимые работы и сообщат о результатах», - говорится в сообщении.

Четвертого июня в Московской области прошел сильный ливень.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.