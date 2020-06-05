РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 июн. МУ МВД России «Люберецкое» осуществляет проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«В жизни происходят ситуации, когда люди теряют память, и установить личность без документов сложно. А дактилоскопическая регистрация может оказать нужную помощь», – говорится в сообщении.

Дактилоскопическая регистрация – это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и его личности. В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических атаках, авиационных и железнодорожных катастрофах.

«Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Дактокарты незаменимы и при установлении личности потерявшихся детей», – отмечается в материале.

Для предоставления бесплатной государственной услуги по добровольной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации необходимо письменное заявление или обращение в форме электронного документа о предоставлении госуслуги, паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении – для граждан РФ, не достигших 14-летнего возраста; документ, подтверждающий факт усыновления – при подаче заявления усыновителем; документ, подтверждающий факт установления опеки или попечительства – при подаче опекуном заявления в отношении лица, находящегося под его опекой.

Заявление на проведение добровольной дактилоскопической регистрации может быть подано как в письменном, так и в электронном виде через специальную форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).