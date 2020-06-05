РИАМО - 5 июн. В Московской области за минувшие сутки выявили 762 случая коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии составило 42 720, говорится в сообщении регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом.

В регионе поэтапно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Уже открыты парки, парикмахерские, бани, непродовольственные магазины и так далее, все они должны соблюдать стандарты безопасности в работе. Пока остаются закрытыми заведения общепита, детские и спортивные площадки.

В общественных местах жители региона должны носить маски, а также рекомендуется надевать перчатки.

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Московской области проводят дезинфекцию детских площадок и подъездов жилых домов.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806