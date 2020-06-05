РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июн. Постепенно, в два этапа, к прежней работе вернутся медучреждения Мытищ, перепрофилированные ранее под прием пациентов с коронавирусом, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

«Больницы снова начнут оказывать плановую медицинскую помощь: с 8 июня на первом этапе, с 15 июня на втором этапе. Об этом рассказал в своем интервью телеканалу «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Роспотребнадзор выдал рекомендации для больниц», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в медучреждениях округа уже идет подготовка.

Перед возобновлением обычной работы предстоит протестировать всех сотрудников на коронавирус. Также необходимо тестировать на коронавирус при плановой госпитализации, запретить визиты родных к госпитализированным до улучшения эпидемиологической ситуации. Питание пациентов - только в палатах. Еще одна важная необходимость - соблюдение мер безопасности: маски, перчатки, социальная дистанция.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806