РИАМО - 5 июн. 42% среди новых заразившихся коронавирусом в Москве составляют люди от 18 до 45 лет, еще 9% - это дети, сообщает оперштаб столицы по ситуации с Covid-19.

«33,7% – от 46 до 65 лет, 10,3% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

За сутки в столице подтверждено 1855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе выявили 191 069 случаев коронавируса.

В Москве по 14 июня действует режим самоизоляции. Но постепенно в городе смягчают ограничения. Уже можно гулять около дома, а также заниматься спортом на улице.

В мегаполисе любой желающий может сдать по записи тест на антитела к Covid-19. Для сдачи крови москвичам нужно принести в медучреждение паспорт и полис ОМС.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806