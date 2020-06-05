РИАМО – 5 июн. В РФ выручка малых и средних предприятий в прошлом месяце сократилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет в пятницу газета «Известия».

Как сообщает издание, больше всего сократился оборот непродовольственных товаров (он упал на 70%), на 25% упала выручка у магазинов, торгующих товарами повседневного спроса. Это следует из анализа онлайн-касс IT-компании «Эвотор»

«Из-за самоизоляции трафик и оборот магазинов товаров повседневного спроса в мае 2020-го были ощутимо ниже, чем в прошлом году. Выручка алкомаркетов уменьшилась на 34%, несетевых супер- и минимаркетов ― на треть, табачной розницы ― на 27%, зоомагазинов ― на четверть, аптек ― на 23%, а пивных магазинов ― на 16%», - сказал генеральный директор «Эвотора» Андрей Романенко.

По его словам, более серьезно пострадали спортивные центры (выручка упала на 84%), салоны красоты (на 71%). Также оборот магазинов одежды и обуви снизился на 69 и 67% соответственно, а ювелирных лавок — на 61%.

Кроме того, в период режима самоизоляции люди меньше стали ходить по магазинам, но покупать больше товаров за одно посещение. Таким образом, вырос средний чек покупок.

Эксперты считают, что до конца этого года большинство бизнесменов будут оптимизировать расходы и наращивать долги.