РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 июн. АО «Мособлэнерго» повысило надежность электроснабжения объектов, расположенных в центральной части городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В 2020 году силами Мытищинского производственного отделения компании на Олимпийском проспекте проведен капитальный ремонт трех кабельных линий электропередачи. Работники использовали метод глубинного направленного бурения.

«В рамках реализации программы капитального ремонта в текущем году АО «Мособлэнерго» заменило в Мытищах участки двух кабельных линий электропередачи, расположенных в районе улицы Станционная и на въезде к станции. Эти линии осуществляют электроснабжение жилых домов, а также школ, детских садов, котельных в микрорайонах имени Георгия Шитикова и Шараповка», – говорится в сообщении.

По программе капремонта электросетевого оборудования, находящегося в эксплуатации АО «Мособлэнерго», в текущем году Мытищинское производственное отделение планирует провести замену кабельной линии 6 киловатт на участке трассы протяженностью 250 метров через реку Яузу. По этому кабелю осуществляется электроснабжение Центра гигиены имени Федора Эрисмана и центральной канализационной станции.

Также запланирована замена участков двух кабельных линий протяженностью 350 метров на улице Карла Маркса. Эти линии обеспечивают электричеством МФЦ, суд, отделение полиции и военкомат.

«В рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» в 2020 году в городском округе Мытищи планируется установка реклоузеров – коммутирующих устройств для повышения надежности электрических сетей, а также строительство кабельной линии 6 киловатт и комплектной трансформаторной подстанции в деревне Челобитьево», – отмечается в материале.