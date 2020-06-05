РИАМО - 5 июн. В Москве за минувшие сутки выявили 1855 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 191 069 случаев Covid-19, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в столице.

За минувшие сутки в Москве выздоровели 2643 пациента с подтвержденным коронавирусом. Всего вылечились от Covid-19 в мегаполисе 97 358 человек.

Москвичи в возрасте от 18 до 55 лет, которые вылечились от коронавируса, могут стать донорами плазмы для тех, кто еще проходит лечение. Донорам положены выплаты за сдачу крови.

В столице до 14 июня продолжает действовать режим самоизоляции граждан. В то же время власти Москвы поэтапно смягчают введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.

Всего за сутки в РФ выявили 8 726 новых случаев инфицирования Covid-19. В 37,1% случаев у зараженных не было клинических проявлений заболевания. За сутки в России также выздоровело 8 057 человек, 144 пациента с коронавирусом скончались.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806