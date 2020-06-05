РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Красковский культурный центр приглашает жителей Люберец на онлайн-мероприятия в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В 12:00 состоится лекция об истории создания песен во времена Великой Отечественной войны, а в 15:00 пройдет инфоминутка о достопримечательностях мира», - говорится в сообщении.

В 19:00 покажут видео мастер-класса по фитнесу.

Все занятия пройдут в социальных сетях центра.