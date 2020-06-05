РИАМО - 5 июн. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства матерью младенца на юго-востоке столицы, женщина обратилась в медучреждение и заявила, что родила мертвый плод, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, ночью 2 апреля 2020 года женщина, будучи беременной, в квартире одного из жилых домов по улице Луховицкой в городе Москве родила жизнеспособного младенца женского пола. Не желая воспитывать ребенка, женщина положила его в наполненную водой ванну, после чего переместила в полиэтиленовый пакет и выкинула в контейнер для мусора вблизи дома», – сказала Иванова.

Она добавила, что женщина обратилась в медицинское учреждение и сообщила, что родила мертвый плод. Путем проведения сложных судебно-медицинских экспертиз следствию удалось установить истинную причину смерти младенца и опровергнуть версию матери о гибели плода в утробе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).

В данный момент 21-летняя злоумышленница задержана. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов взял ход расследования уголовного дела на личный контроль.