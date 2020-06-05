РИАМО - 5 июн. В столице после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2643 пациента за сутки, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего вылечились от Covid-2019 в мегаполисе 97 358 человек.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2643 человека», - отметила Ракова.

Для того, чтобы удостовериться в отсутствии заболевания, врачи проводят специальные исследования. После выписки пациенты получают рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Это могут сделать жители столицы в возрасте от 18 до 55 лет, которые ранее излечились от Covid-19. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Тем, кто хочет сдать плазму крови или стать социальным волонтером, нужно обратиться с 09:00 до 19:00 на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

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- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806