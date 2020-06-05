РИАМО - 5 июн. 82 ярмарки выходного дня возобновили свою работу в пятницу в Москве с соблюдением всех правил по предотвращению распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

На ярмарках свои товары предлагают больше двух тысяч продавцов из более чем 40 регионов России.

«По сравнению с прошлым годом ярмарки заработали в другом режиме. Выполняются серьезные требования Роспотребнадзора: соблюдение социального дистанцирования, двукратная обработка всех поверхностей и уборка территории с использованием специальных дезинфицирующих средств. Также несколько раз в день проверяется температура продавцов, работающих на ярмарках», - рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он уточнил, что все продавцы и покупатели должны быть в масках и перчатках, а также держать социальную дистанцию в полтора метра.

В этом году ярмарки выходного дня будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 21:00. Самая большая ярмарка заработала в районе Строгино на северо-западе Москвы, она включает 90 торговых мест.

Кроме того, заработали ярмарки по 12 новым адресам: на улицах 1905 года, Грузинский вал, Скаковая, Ростокинская, Южнопортовая, Перерва, Азовская, Никулинская, Коломенский проезд, Нахимовский и Волгоградский проспекты, а также вблизи станции метро «Саларьево».

Большинство торговых точек продают фрукты и овощи.