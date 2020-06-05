РИАМО - 5 июн. Вечером в пятницу в Москве не ожидается плотных облаков, поэтому есть вероятность, что жители столицы смогут наблюдать полутеневое затмение Луны, сообщил РИАМО в пятницу синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Не везде, но это можно будет увидеть, то есть каких-то плотных облаков уже может не быть. Даже если есть небольшой шанс, надо к этому готовиться», - сказал Синенков.

Полутеневое затмение Луны начнется в пятницу в 20:46 и закончится в 00:04 6 июня. Максимальное погружение в полутень Земли лунного диска произойдет в 22:25. Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Змееносец и пройдет сквозь северную часть земной полутени.