РИАМО - 5 июн. В рамках весенней призывной кампании 2020 года 2 тысячи жителей Подмосковья с высшим профессиональным образованием призовут в армию, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.

Всего в рамках призывной кампании 2020 года на военную службу призовут 6 тысяч жителей Подмосковья.

«Во время весеннего призыва 2020 года порядка 2 тысяч человек, имеющих высшее профессиональное образование, будут направлены в войска для прохождения службы», - сказал Астахов.

Он отметил, что этот контингент направят в военные части, оснащенные современным вооружением.