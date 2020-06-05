РИАМО - 5 июн. С начала года объем инвестиций в основной капитал или объем вложений в модернизацию производства и закупку нового оборудования в Москве составил около 452 миллиардов рублей, что почти на 15% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В первом квартале этого года доля внебюджетных инвестиций составила 81,7%. За последние девять лет объем инвестиций в основной капитал в столице вырос более чем в два раза. Сейчас на долю Москвы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что одним из важнейших элементов инвестиционной активности стала Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2020–2022 годы составляет более 2 триллионов рублей.

«Сегодня на различные льготы от города имеют право 116 московских компаний — 53 промкомплекса, 36 технопарков, 13 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов, а также один производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций этих предприятий за последние пять лет составил 95,6 миллиарда рублей», — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.