РИАМО - 5 июн. С начала года объем инвестиций в основной капитал или объем вложений в модернизацию производства и закупку нового оборудования в Москве составил около 452 миллиардов рублей, что почти на 15% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что одним из важнейших элементов инвестиционной активности стала Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2020–2022 годы составляет более 2 триллионов рублей.
«Сегодня на различные льготы от города имеют право 116 московских компаний — 53 промкомплекса, 36 технопарков, 13 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов, а также один производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций этих предприятий за последние пять лет составил 95,6 миллиарда рублей», — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
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