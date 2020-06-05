РИАМО - 5 июн. Комиссия Московского областного управления ФАС России признала обоснованной жалобу на действия администрации городского округа Солнечногорск при организации конкурса по отбору управляющей компании (УК) для управления многоквартирными домами, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Извещение размещено на сайте www.torgi.gov.ru за № 270320/8934293/01.

«Согласно доводу жалобы, администрация не указала ряд сведений о характеристиках многоквартирных домов в конкурсной документации, а также не уведомила в установленном порядке о проведении конкурса лиц, обязательное уведомление которых предусмотрено требованиями правил», – говорится в сообщении.

Выслушав позицию лиц, которые участвовали в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия подмосковного УФАС установила обстоятельства, которые подтверждают нарушение порядка организации торгов в части нарушений при формировании конкурсной документации, и признала жалобу обоснованной.

Администрации городского округа Солнечногорск выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.