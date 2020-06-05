РИАМО - 5 июн. В Московской области из-за дождей и ливней остаются подтопленными почти 600 приусадебных участков, а также 14 частных домов, три моста и два участка дороги, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 06:00 пятницы в 17 муниципальных образованиях остаются подтопленными 599 приусадебных участков, 14 домов частного сектора, три моста, два участка дороги», - говорится в сообщении.

С 30 мая по 4 июня освободили от воды 389 приусадебных участка, 38 дачных домов и три участка дороги. Всего откачено более 27 тысяч кубометров воды.

Сотрудниками МЧС организована адресная помощь населению, работает психологическая служба.

Куда пожаловаться на подтопления в Московском регионе>>