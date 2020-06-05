РИАМО - 5 июн. В Подмосковье среди призывников весенней кампании 2020 года не выявили зараженных коронавирусом, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.

«Случаев заражения коронавирусной инфекцией в военном комиссариате Московской области не выявлено», - сказал Астахов.

Все юноши проходят тестирование на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 на сборном пункте, после чего попадают в «чистую зону».

Призывные и медицинские комиссии работают с соблюдением противоэпидемических мер. Так, проводится дезинфекция поверхностей, обеззараживание воздуха, используются средства индивидуальной защиты, а также обеспечено соблюдение социального дистанцирования.

Весенняя призывная кампания проходит в России с 1 апреля. В армию России отправятся 6 тысяч жителей Подмосковья.