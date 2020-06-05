РИАМО - 5 июн. В подмосковном Долгопрудном частично обрушился свод железобетонного канализационного коллектора, в результате аварии подача водоснабжения не нарушена, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 16:40 4 июня поступило сообщение, что на канализационных сетях произошло нарушение целостности верхнего свода железобетонного коллектора по адресу: городской округ Долгопрудный, улица Парковая, дом 27б.

«При уточнении обстановки было установлено, что произошло частичное обрушение верхнего свода железобетонного коллектора <...> диаметром 500 миллиметров. В результате происшествия подача холодного и горячего водоснабжения не нарушена», - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Аварийно-восстановительные работы предполагается завершить 17 июня.

Для ликвидации аварии привлечены 28 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России три человека и одна единица техники.