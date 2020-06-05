РИАМО - 5 июн. Два должностных лица администрации Красногорска оштрафовали по 10 тысяч рублей из-за жалобы о торгах, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

«В администрацию поступило уведомление о жалобе и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу, содержащее мотивированное требование о предоставлении в Московское областное УФАС России сведений и документов», - говорится в сообщении.

На рассмотрение жалобы по существу затребованные уведомлением документы не поступили. Тогда в отношении должностных лиц администрации возбудили дела об административном правонарушении.