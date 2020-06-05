РИАМО - 5 июн. Ко дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня, на портале «Узнай Москву» появился онлайн-кроссворд по его творчеству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый кроссворд, посвященный творчеству Пушкина, предназначен для широкой аудитории: разгадывать его будет интересно как детям, так и взрослым. Никаких специальных знаний не понадобится. Все произведения знакомы каждому из нас с раннего возраста. Отмечу, что на портале это первая онлайн-викторина в виде кроссворда», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Он добавил, что если кроссворд понравится пользователям, то традиция будет продолжена.

Для того, чтобы разгадать кроссворд, на портале необходимо зайти в раздел «Квесты» и там выбрать «Кроссворд по творчеству А.С. Пушкина». Викторина состоит из 10 вопросов. Ответы на них нужно вбивать в специальную строку, в самом кроссворде правильные варианты отобразятся автоматически.