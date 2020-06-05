РИАМО - 5 июн. Ко дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня, на портале «Узнай Москву» появился онлайн-кроссворд по его творчеству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что если кроссворд понравится пользователям, то традиция будет продолжена.
Для того, чтобы разгадать кроссворд, на портале необходимо зайти в раздел «Квесты» и там выбрать «Кроссворд по творчеству А.С. Пушкина». Викторина состоит из 10 вопросов. Ответы на них нужно вбивать в специальную строку, в самом кроссворде правильные варианты отобразятся автоматически.
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