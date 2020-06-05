РИАМО - 5 июн. Жители Подмосковья, призванные на военную службу в ходе весенней призывной кампании 2020 года, проявляют наибольший интерес к десантным и ракетным войскам, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.

«Наиболее популярные в этом году воздушно-десантные войска и ракетные войска стратегического назначения, призывники проявляют наибольшее желание попасть именно туда», - сказал Астахов.

Он отметил, что призывные комиссии стараются учитывать пожелания юношей при определении рода войск, в которые отправится призывник. Играют роль также состояние здоровья, результаты профессионального отбора и образование молодого человека.

В период весенней призывной кампании 2020 года на военную службу в армию России отправятся порядка 6 тысяч жителей Подмосковья.