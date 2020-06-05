РИАМО - 5 июн. В подмосковных Химках мужчина похитил легковой автомобиль стоимостью более миллиона рублей у жительницы Москвы, нарушителя задержали, машина возвращена владелице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что женщина в ночное время, увидев своего знакомого, остановила машину на проезжей части и вышла из нее, оставив иномарку с заведенным двигателем и открытой дверью. В этот момент мимо проходил злоумышленник, который увидел, что автомобиль не заперт, быстро подошел к нему, сел и резко тронулся», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что потерпевшая, пытаясь остановить правонарушителя, схватилась за дверь авто. В результате женщину протащило около километра по дороге, после чего она упала, а злоумышленник на иномарке скрылся.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в течение часа похищенное транспортное средство было обнаружено, а подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый 36-летний уроженец Оренбургской области, временно проживающий на территории городского округа», – подчеркнула Петрова.

Сотрудники следственного управления в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Авто вернули владелице.

Полицейские устанавливают причастность фигуранта к совершению иных преступлений.