РИАМО - 5 июн. В столице 4 июня выпало 29 миллиметров осадков, таким образом в Москве побит суточный рекорд 1969 года, сообщил РИАМО в пятницу синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«За прошедшие сутки в Москве выпало 29 миллиметров осадков — это на 4 миллиметра больше чем 4 июня в 1969 году. Вчера состоялся для даты 4 июня рекорд», - сказал Синенков.

Он отметил, что сильные осадки, которые наблюдались в Москве в начале июня, на выходных не ожидаются. В то же время в столице пройдут кратковременные дожди.

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