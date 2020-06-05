РИАМО - 5 июн. Суммарная площадь цветников, которые разместят в столице этим летом, составит около полумиллиона квадратных метров, в июле и августе однолетники начнут разбавлять многолетниками, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на городских площадях, набережных, вдоль основных магистралей. Вместо отцветающих тюльпанов на клумбы высаживают бегонии, тагетесы, петунии, агератумы и сальвии, всего к сезону было подготовлено свыше 52 миллионов единиц цветочной рассады, <…> более 33 миллионов однолетних растений», – сказал Бирюков.

Он добавил, что самые красивые цветники разместят на Поклонной горе, возле главного здания МГУ, у Триумфальной арки, на Бульварном кольце. В июле и августе, по словам заммэра, однолетние растения начнут разбавлять многолетниками. Общее их число составит более 1,2 миллиона штук, что вдвое больше по сравнению с 2019 годом.

Бирюков напомнил, что традиционно высадка цветов в столице стартует после установления стабильно теплой погоды. В преддверии майских праздников обычно распускаются тюльпаны, луковицы которых высаживают осенью, а в конце апреля их дополняют виолой. В столице ко Дню Победы распустились тюльпаны.

«В этом году из-за ситуации с распространением коронавируса было выполнено весеннее оформление <…> части городских площадей. Ко Дню Победы украсили самый большой цветник Москвы <…> возле Триумфальной арки, его площадь составляет почти шесть тысяч квадратных метров. Специалисты высадили там более 300 тысяч цветов виолы, которые дополнили 100 тысяч тюльпанов», – сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что яркие цветочные клумбы будут радовать жителей столицы до осени, в конце сентября – октябре начнут высаживать 12,5 миллиона луковиц тюльпанов, которые зацветут весной 2021 года.