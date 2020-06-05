РИАМО - 5 июн. В столице впервые начали применять экспериментальное лечение больных с коронавирусной инфекцией, так, в институте имени Склифосовского 25 пациентам с Covid-19 уже провели 108 сеансов в барокамерах, отмечается улучшение общего состояния больных после процедур, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В других клиниках применяют метод нормобарической оксигенации. Это насыщение крови кислородом через плазму без изменения давления. Однако эффективность гипербарической оксигенации, применяемой в институте имени Склифосовского, оказалась выше из-за повышения при процедуре давления и поступления в организм 100% кислорода.
«Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», — сказал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.
Метод лечения в барокамерах и ранее применялся в Москве. Таким способом лечили воспаления, вирусные заболевания. Его также применяли для реабилитации после инсультов и при сосудистых заболеваниях.
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Текстовая трансляция
5 ИЮНЯ
- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.
- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806
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