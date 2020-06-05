РИАМО - 5 июн. В столице впервые начали применять экспериментальное лечение больных с коронавирусной инфекцией, так, в институте имени Склифосовского 25 пациентам с Covid-19 уже провели 108 сеансов в барокамерах, отмечается улучшение общего состояния больных после процедур, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Метод основан на насыщении крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Это эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация — еще одна методика неинвазивной респираторной поддержки», - говорится в сообщении.

В других клиниках применяют метод нормобарической оксигенации. Это насыщение крови кислородом через плазму без изменения давления. Однако эффективность гипербарической оксигенации, применяемой в институте имени Склифосовского, оказалась выше из-за повышения при процедуре давления и поступления в организм 100% кислорода.

«Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», — сказал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Метод лечения в барокамерах и ранее применялся в Москве. Таким способом лечили воспаления, вирусные заболевания. Его также применяли для реабилитации после инсультов и при сосудистых заболеваниях.

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5 ИЮНЯ

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806