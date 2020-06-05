РИАМО - 5 июн. На горячую линию по коронавирусу в Москве ежедневно поступает до 3 тысяч заявок, после обработки обращений волонтеры приходят к подопечным в столице, забирают их заказ и деньги, идут в магазин или аптеку, после чего возвращаются с покупками, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На горячую линию комплекса социального развития по вопросам Covid-19 поступает около 3 тысяч заявок ежедневно. Операторы обрабатывают обращения москвичей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями», - говорится в сообщении.

Волонтеры с помощью специального приложения выяснили, что суммарно они проходят за неделю более 1,4 миллиарда шагов, что составляет примерно 140 тысяч шагов на человека. А с начала введения режима самоизоляции каждый волонтер сделал примерно по 1,5 миллиона шагов.

Самое большое расстояние за день преодолела социальный помощник из района Марьино Нина Орлова. Она отвозила продукты, лекарства и товары первой необходимости 88-летнему москвичу на дачу, которая находится в 324 километрах от Москвы. Выполняя просьбу, за день Нина проехала 648 километров.

Москвичи старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями могут обратиться за социальными услугами на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09 и оставить заявку. Операторы колл-центра принимают звонки ежедневно с 08:00 до 21:00.

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