РИАМО – 5 июн. Повреждения несущих конструкций не выявлены в ходе проверки многоквартирного дома в Ивантеевке, где в одной из квартир произошел хлопок газа, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел 4 июня в 18:10 в многоквартирном жилом доме по адресу: городской округ Ивантеевка, улица Смурякова, дом 15. В результате происшествия 30 человек были эвакуированы, одна женщина пострадала, от госпитализации она отказалась.

«Дом осмотрен специалистами аккредитованной организации по обследованию зданий ИП Леденев М.А. (акт представлен), по итогу осмотра установлено, что повреждений несущих конструкций не имеется. На 5 июня запланировано совещание с главой города и решение вопроса об определении организации, которая будет заниматься ремонтом квартир», - говорится в сообщении.

Кроме того, после осмотра места происшествия сотрудниками газовой службы установлено, что повреждена резиновая подводка к газовой колонке внутри квартиры №29, где и произошел хлопок газа.

На базе ФОК «Олимп» был подготовлен пункт временного размещения, но он не потребовался для жильцов. Почти все жители дома вернулись в квартиры, за исключением четырех человек, которые останутся у родственников до момента восстановления межквартирной перегородки и оконного проема.

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и 5 единиц техники.