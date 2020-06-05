РИАМО - 5 июн. С начала года несырьевой экспорт столицы вырос на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в общей структуре несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации доля Москвы достигла 20,1%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Несмотря на ситуацию в мировой экономике, объем несырьевого экспорта Москвы в первом квартале увеличился более чем на четверть и достиг 6,5 миллиарда долларов. В пятерку крупнейших импортеров столичной продукции в этом сегменте вошли Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Германия», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

За первый квартал текущего года ведущими отраслями несырьевого экспорта стали транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, пищевая промышленность, машины и оборудование, неметаллические материалы и изделия.

Сильнее всего объем поставок вырос в Великобританию -— на 246%, Швейцарию — на 142%, США — на 119%, Турцию — на 56%, Японию — на 36%, Германию — на 33%, Китай — на 11%, Казахстан — на 6%.

Совокупный экспорт из Москвы, включающий сырье и энергетические ресурсы, составил 43,6% от общероссийского показателя. Такие данные приводит Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы