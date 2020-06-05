РИАМО - 5 июн. Начинать занятия на свежем воздухе необходимо с легкой прогулки и разминки, после долгой изоляции резко нагружать организм не стоит, сообщил РИАМО мастер спорта по спортивной акробатике Евгений Масев.

«Легким шагом дойдите до места, обязательно дышите глубоко во время шага. Обязательно включите легкую суставную гимнастику: повращайте плечами вперед и назад круговыми движениями», - сказал Масев.

Одно из самых легких упражнений для разминки - наклоны головы. Наклонять голову следует вправо, влево, вперед и назад. При наклоне назад нужно стараться не запрокидывать голову, чтобы не травмировать шейный отдел позвоночника.

Также тренер посоветовал не забывать про разминку стоп и коленей. Подготовить мышцы поможет легкая растяжка.

Бег - самая простая физическая активность, которой можно заняться на природе. После разминки нужно приступить к быстрой ходьбе и затем переходить на легкий бег. Нельзя забывать про дыхание, а также технику бега - каждый шаг нужно амортизировать, смягчая приземление стоп. Можно чередовать бег с ходьбой, нагрузка при этом зависит от выносливости организма.

«Старайтесь больше находиться на свежем воздухе, употреблять больше овощей и фруктов. Не забывайте про белок - наш самый главный строительный материал для тела. Не рекомендую в первые дни после долгой изоляции резко нагружать организм. Поэтому занятия по 10-30 минут будут оптимальным вариантом для начала», - порекомендовал фитнес-тренер.

По его словам, утро стоит начинать со стакана теплой воды. Если у человека нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то в воду можно добавить дольку лимона.

С 1 июня москвичам разрешили совершать прогулки на открытых общественных территориях и заниматься спортом на свежем воздухе. Разрешенное время для обычной прогулки – с 9 до 21 часа, но не более трех раз в неделю (два раза в будни и один раз в выходной день). Заниматься спортом можно ежедневно с 5 до 9 утра.

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