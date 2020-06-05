РИАМО - 5 июн. Начинать занятия на свежем воздухе необходимо с легкой прогулки и разминки, после долгой изоляции резко нагружать организм не стоит, сообщил РИАМО мастер спорта по спортивной акробатике Евгений Масев.
Одно из самых легких упражнений для разминки - наклоны головы. Наклонять голову следует вправо, влево, вперед и назад. При наклоне назад нужно стараться не запрокидывать голову, чтобы не травмировать шейный отдел позвоночника.
Также тренер посоветовал не забывать про разминку стоп и коленей. Подготовить мышцы поможет легкая растяжка.
Бег - самая простая физическая активность, которой можно заняться на природе. После разминки нужно приступить к быстрой ходьбе и затем переходить на легкий бег. Нельзя забывать про дыхание, а также технику бега - каждый шаг нужно амортизировать, смягчая приземление стоп. Можно чередовать бег с ходьбой, нагрузка при этом зависит от выносливости организма.
«Старайтесь больше находиться на свежем воздухе, употреблять больше овощей и фруктов. Не забывайте про белок - наш самый главный строительный материал для тела. Не рекомендую в первые дни после долгой изоляции резко нагружать организм. Поэтому занятия по 10-30 минут будут оптимальным вариантом для начала», - порекомендовал фитнес-тренер.
По его словам, утро стоит начинать со стакана теплой воды. Если у человека нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то в воду можно добавить дольку лимона.
С 1 июня москвичам разрешили совершать прогулки на открытых общественных территориях и заниматься спортом на свежем воздухе. Разрешенное время для обычной прогулки – с 9 до 21 часа, но не более трех раз в неделю (два раза в будни и один раз в выходной день). Заниматься спортом можно ежедневно с 5 до 9 утра.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
5 ИЮНЯ
- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.
- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии