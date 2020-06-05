РИАМО – 5 июн. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами возможны гроза и град, максимальная температура воздуха днем составит плюс 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с юго-запада. При облачной погоде с прояснениями пройдет кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, возможен град. Максимальная температура воздуха в Москве 18-20 градусов, по области - 15-20 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12-15 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 70%.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Геомагнитная обстановка ожидается спокойной.

23 дождливых дня: прогноз погоды на начало лета в Московском регионе>>