РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 17 новых случаев Covid-19, общее число инфицированных в округе составило 1 326 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 767 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 41 958 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 9 877 человек выписали домой из стационаров, 534 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 326 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

В общественных местах жителям региона рекомендуется носить маски. Открылись парки для прогулок, в них остаются закрытыми спортивные и детские площадки.

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5 ИЮНЯ

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806