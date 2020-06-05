РИАМО - 5 июн. За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806, говорится в сообщении оперативного штаба столицы по ситуации с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 189 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 94 715 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за дисциплинированности и сознательности жителей в столице удалось избежать опасного сценария развития пандемии.

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5 ИЮНЯ

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806