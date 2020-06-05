РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июн. В Домодедове за сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в округе составляет 1055 человек, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

️В Подмосковье за сутки выявили 767 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1055 (+45)», - говорится в сообщении.

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 41958. Скончались 534 заболевших. Выздоровели и выписались 9877 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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5 ИЮНЯ

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

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